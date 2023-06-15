بوشناف يلتقي في واشنطن مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، صباح اليوم الخميس، في واشنطن، بمدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت، وذلك في مستهل زيارة رسمية يجريها بوشناف على رأس وفد رفيع المستوى للولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن بوشناف: “رحب مدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت، بمستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له في البيت الأبيض”.

وأضاف البيان “تأتي الزيارة في إطار عمل مجلس الأمن القومي الليبي إلى عقد شراكات مع مجالس الأمن القومي في كبرى الدول، للاستفادة من خبراتها في المجال”.