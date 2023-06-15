الدبيبة: يجب تجنب الغش في الامتحانات

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود” ومراقب تعليم طرابلس المركز، بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات بالبلدية.

استمع الدبيبة، خلال جولته، لملاحظات الطلبة بشأن الأسئلة والظروف العامة لسير الامتحانات، مشدداً على أهمية التركيز على الأسئلة وتجنب الغش.

من جانبه، أكد مدير المركز الوطني للامتحانات على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بزيادة الوقت المحدد للمواد الأساسية وإعداد جدول الامتحانات بطريقة توفر أيام راحة بين الامتحانات، منوهاً إلى أن منظومة الإمتحانات قادرة على ضبط عمليات الغش وإيقاف الطلبة والمراقبين في حال التثبت من حدوث أي حالات.

وتقدم الدبيبة بالشكر للعاملين كافة بالمركز الوطني للامتحانات واللجان الامتحانية في كل مناطق ليبيا على جهودهم المبذولة بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الهام، بحسب بيان مكتبه الإعلامي.