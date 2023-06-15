شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة شبكة الإنارة بمدينة درنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس تواصل أعمال صيانة شبكة الإنارة بمدينة درنة في الشرق الليبي. وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استمرار حملة واسعة لصيانة شبكة الإنارة بمدينة درنة وشوارعها الرئيسة بهدف تطويرها وتحسين أوضاعها حفاظاً على السلامة العامة . وبينت الشركة العامة أن الحملة ستستمر حتى تصل إلى كل المدن والمناطق الليبية وذلك في إطار سعي الشركة لتحسين أوضاع شبكة الإنارة بغية تحقيق أهدافها كاملة بكافة المدن والمناطق الليبية.

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