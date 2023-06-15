اوحيدة: الدبيبة سيحاول عرقلة قرار اللجنة التي وضعها البرلمان لتوزيع عائدات النفط

الوطن|رصد

توقع عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة محاولة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد”الدبيبة”عرقلة قرار اللجنة التي وضعها البرلمان لتوزيع عائدات النفط والغاز.

وأضاف اوحيدة في تصريحات صحفية أن الدبيبة ليس له سلطة على قرار اللجنة التي وضعها البرلمان لتوزيع عائدات النفط والغاز لذلك سيحاول عرقلته .

وشدد عضو البرلمان على تنفيذ قرار التوزيع بشكل عادل ووجود حل ليستفيد جميع الليبيين من الثروات النفطية .

ولفت اوحيدة إلى أن قرار صرف العائدات النفطية يحتاج إلى تنسيق بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي والبنك الدولي ووجود الأجهزة الرقابية ومندوبين من وزارتي المالية.