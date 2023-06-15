وزارة الداخلية تشارك في ملتقى رصد وتتبع الطائرات المسيرة بإسطنبول

شارك وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد في أعمال الملتقى الخاص برصد وتتبع الطائرات المسيره واسترجاع وتحليل بياناتها الرقمية والمنعقد بمدينة إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 12 – 16 يونيو 2023م.

وبينت المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن المشاركة في الملتقى جاءت بناءً على الدعوة الموجهة من صالح السعد مدير مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب وأكاديمية كامبريدج للتدريب في لندن إلى وزارة الداخلية .

وأكدت وزارة الداخلية أن مشاركة وكيل الوزارة في لملتقى جاءت بتكليف من وزير الداخليـة المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي.