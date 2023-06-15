“المنفي” يلتقي برئيس الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية وعمداء كلياتها

الوطن – متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية اللواء الركن علي عبدالجليل، ومدير كلية الحرب العليا المكلف العميد الركن محمد كعبار، ومدير كلية الدفاع الوطني العميد الركن دكتور محمد الديب، ومدير كلية القيادة والأركان العميد طيار ركن نوري مغيدر.

وتناول اللقاء، مناقشة مشاريع تعزيز القدرات وبرامج الكليات، مما يساهم في رفع الأداء الأكاديمي والميداني للضباط والعسكريين.

وأكد المنفي على أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية العالية في دعم القرار الأمني والعسكري، وسُبل تذليل الصعاب لتوحيد المؤسسة العسكرية، وحث الحاضرين التأكيد على مواكبة التطور العلمي وتبني أحدث وسائل التعليم لتأسيس جيش ليبي قوي يحافظ على سيادة البلاد، ويواجه كافة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة، وصولًا إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس أو العبث باستقرار البلاد.