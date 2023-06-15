المشري يبحث مع منسقي التكتلات السياسية مخرجات عمل لجنة 6+6

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، عددا من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفا كبيرا من المهتمين بالشأن السياسي الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الدولة أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تناول مخرجات عمل اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6).

وأشاد منسقوا التكتلات بعمل اللجنة، والخطوات المبذولة من قبل مجلس الدولة لإنهاء المراحل الانتقالية، كما بارك الحضور مجهودات اللجنة المشتركة ومجلسي النواب والدولة لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة في أقرب الآجال.