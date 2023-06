تنتهي اليوم الخميس، الـ15 من يونيو، المهلة التي اقترحها المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لمجلسي النواب والدولة للانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات هذا العام.

وكان “باتيلي” اعتبر في مؤتمر صحفي بطرابلس في مارس الماضي، أن هذه المهلة تمثل اعتبارا للمجلسين، وأنهم سيكنون في موضع مسائلة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

و قال “باتيلي” أيضاً في تصريحات لـ”رويترز” إنه اذا لم يصل المجلسين لاتفاق لنهائي خلال المهلة فإنهم سيلجأون إلى ما سماه بالإجراء البديل، وأنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

وكانت لجنة 6+6 قد أعلنت توصلها إلى اتفاق في مدينة بوزنيقة المغربية، إلا أنه لم يحظ بقبول كامل من المجلسين، إضافة إلى ملاحظات عدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وما يزال إلى الآن دون إقرار رسمي.

ويأتي انتهاء المهلة تزامنا مع إحاطة يقدمها المبعوث “باتيلي” في جلسة مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو الجاري، ويتوقع أن يطرح خلالها آخر التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة “6+6″، حسب مانشره موقع “سكيوريتي كونسيل ريبورت”.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post انتهاء مهلة “باتيلي” للمجلسين، وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن يوم الاثنين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار