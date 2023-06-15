اجتماع موسع بديوان المحاسبة الليبي لبحث أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية والمتقاعدين

عقد ظهر اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة الليبي اجتماع موسع ضم رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع عبد الحميد دبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدداً من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن الإدارة العامة للحسابات العسكرية قدمت خلال الاجتماع عرضاً ضوئياً بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

واتفق المجتمعون، على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لهذا الوطن، وضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان.

وكان دبيبة، عقد اجتماع مع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، وعدد من مديري الإدارات برئاسة الأركان، تابع خلاله الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

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وشدد دبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع أبناء المؤسسة العسكرية، وكذلك صرف قيمة مقابل الدفن والإجازة، وكافة التسويات القانونية المستحقة.

وتقدم بالشكر للإدارات المعنية لإجرائهم التسويات اللّازمة مع وزارة المالية وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد، موجها تعليماته بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية والقضاء على ما صاحبه من فساد خلال السنوات الماضية.