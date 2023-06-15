اللواء “أبوزريبة” يبحث الوضع الأمني في بلديّتي الجفرة وبني وليد مع نواب المنطقة

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء أعضاء من مجلس النواب عن منطقة الجفرة، إسماعيل الشريف ومعاذرافع، وعضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد محمد الواعر.

وتم بحث الوضع الأمني في بلديّتي الجفرة وبني وليد وسبل تعزيزه، وتطوير الخدمات الأمنية وتحسين الأوضاع الحالية، كما تمَّ مناقشةالمشاكل والتحديات التي تُواجه مُديريِّات الأمن وَالأجهزة الأمنية بالبلديّتين والحلول الممكنة لهَا.

و أكد أبوزريبة على أن هدفه هو فرض الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد والقضاء على الظواهر السلبية المُنتشرة، مشيرا الى التزامه بتفعيل دور القانون والعمل بِكل جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على سلامة المُواطنين.

ومن جانبهم، أعرب النواب عن شُكرهم للوزير على استقبالهم، وحرصه على فرض الأمن والاستقرار بكافة مناطق البلاد، وأكدوا حرصهم علىضرورة العمل المُشترك لِتحسين الخدمات وتعزيز الأمن في بلديّة الجفرة وبني وليد.