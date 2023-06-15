السفير الليبي بأنقرة: أدعم كل الأفكار والبرامج التي تعزز علاقتنا بالصديقة تركيا

اجتمع سفير ليبيا لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب مع عدداً من رجال الأعمال والأكاديميين الأتراك بحضور الملحق الأكاديمي عز الدين العربي والملحق التجاري أسامة سيف النصر، لبحث تعزيز الشراكة و التعاون التجاري و الأكاديمي بين البلدين الصديقين، وفق بيانه.

وأكد السفير على دعمه لكل الأفكار و البرامج و النشاطات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات بين دولة ليبيا و جمهورية تركيا.

من جانبه عبر رجال الأعمال والأكاديميون عن رغبتهم في خلق فرص عمل داخل ليبيا من شأنها أن تعود بالنفع وتعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وتفتح آفاق أوسع للتعاون، بحسب البيان.