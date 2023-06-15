الدبيبة وشكشك يتفقان على تسوية الأوضاع الوظيفية لمنتسبي المؤسسة العسكرية

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

كما تفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان.

وقدمت الإدارة العامة للحسابات العسكرية، عرضاً ضوئياً بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.