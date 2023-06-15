انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة المبني شرقي بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلن الهلال الأحمر الليبي –فرع توكرة، انتشال جثة مجهولة الهوية قذفتها الأمواج على شواطئ منطقة المبني شرقي بنغازي.

ورجح الهلال الأحمر في بيان له، أمس الأربعاء، أن الجثة يُرجح أن تعود لمهاجر غير شرعي.

ولفت البيان إلى أنه بعد ورود بلاغ من الجهات الأمنية بظهور جثة تعود لمهاجر، انتشل الفريق الجثة الخامسة من على شواطئ منطقة المبني بعد أخذ علامتها ونقلها بالتعاون مع السلطات المحلية.

يذكر أن الغرفة في وضع الاستعداد كما عززت فرق الانتشال من كافة أقسام الفرع ضمن خطة العمل الحالية على هذه الأزمة.

وأوضح الهلال الأحمر أن فريق الانتشال التابع له مستمر في أعماله داخل الدائرة الحمراء بسواحل بلدية توكرة.