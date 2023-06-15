إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية

بنغازي 15 يونيو 2023 (وال) – أعاد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الخميس، تشكيل مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وجاءت التشكيلة الجديدة لإدارة المجلس في القرار (196) لسنة 2023م، على النحو التالي:

1/ السيد عبدالله سليمان الخفيفي / رئيساً

2/ السيد علي محمد علي موسى / نائب الرئيس

3/ السيد زكريا محمد علي محمد / عضواً

4/ السيد عمر الشريف محمد عبدالله / عضواً

5/ السيد عيسى حسين عيسى خالد / عضواً

6/ عثمان علي عثمان ضو / عضواً

7/ أنور بشير علي الشارف / عضواً

هذا وشدد مجلس الوزراء على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية التنفيذ والنشر في الجريدة الرسمية. (وال – بنغازي) هــ ع

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