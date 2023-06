قرار رئاسي بالعفو عن سجناء القضاء العسكري

أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارًا يقضي بالعفو العام عن السجناء المحكومين بعقوبة قضوا فترة معينة منها في السجن.

وتضمن العفو، الذي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه، الخميس، العقوبات المحكوم بها في المحاكم العسكرية فيما يتعلق بأحكام المحاكم الدورية، مشيرًا إلى تولي المدعي العام العسكري تنفيذ الإفراج عنهم، بالتنسيق مع إدارة الشرطة والسجون العسكرية وآمري الوحدات العسكرية.

ونص القرار على أن يكون السجين الذي يستحق العفو قد أمضى نصف المدة المحكوم على الأقل، أما المحكوم بالمؤبد فيشترط كونه أمضى 15 عاما.

وأوضح القرار أنه يكفي على السجين أن يكون قضى ثلثي فترة سجنه ويعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية، أو من تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وبحسب القرار يستثنى المحكومون في قضايا مخلة بالشرف من هذا العفو، وكذلك المحكومون في قضايا تتعلق بأمن الدولة والإرهاب أو القتل العمد، وكذلك جرائم المخدرات الذين تجاوزت محكوميتهم 5 سنوات.

