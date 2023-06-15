عضو بمجلس الدولة الليبي: مخرجات لجنة (6+6) مُلزمة بموجب الإعلان الدستوري

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن مخرجات لجنة (6+6) صارت مُلزمة بموجب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

وأضاف شرادة، أنه لم يعد مطلوباً من مجلسي الدولة والنواب إبداء موافقتهم أو عدمها حول تلك المخرجات.

وأضاف أن مجلسي النواب والدولة سبق ووافقا على التعديل الدستوري أي وافقا ضمنيا على المخرجات.

وتابع أن هناك اعتراضات من قبل بعض الشخصيات داخل مجلس الدولة على القوانين لكنها لا تمثل الأغلبية، مستطرداً أن هذه الأصوات المُعارضة لن يكون لها أثر في ظل دسترة مخرجات اللجنة.

وتابع أنه يجب أن يتفهم الجميع أن القوانين المطلوبة لدولة خرجت من الحروب، وتعاني صراعات سياسية لا تقارن بالقوانين التي توضع للدول المستقرة.