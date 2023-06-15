“الضاوي” يصدر تعليماته بضرورة الإسراع لاستكمال مقر وزارة الحكم المحلي الجديد

اجتمع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي في مقر وزارة الحكم المحلي بمدينة بنغازي، بوكيل وزارة الحكم المحليومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الحكم المحلي؛ للإطلاع على سير العمل بالتقسيمات التنظيمية للوزارة ومناقشة الاحتياجات التييتطلبها العمل.

واصدر الضاوي تعليماته بضرورة الإسراع واستكمال تجهيز وتأثيث مقر وزارة الحكم المحلي الجديد استعدادًا لمباشرة العمل به خلال الأيامالقليلة القادمة.

‏كما وأكد وزير الحكم على ضرورة التواصل مع وزارة الخدمة المدنية؛ للإسراع في عرض مشروع قرار الهيكل التنظيمية للوزارة على مجلسالوزراء لإصداره.

‏وخرج الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة للعطاءات بالوزارة، مهمتها القيام بإجراء المناقصات والممارسات الخاصة بتنفيذ أعمال وتعاقداتالوزارة.