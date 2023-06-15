الكبير يقدم للرئاسي إحاطة بشأن لقاءاته بصندوق النقد الدولي

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، موسى الكوني، حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس متابعة الإنفاق العام، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير بالخصوص.

وبحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في واشنطن تحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الالكتروني.

وأكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن الكبير والفريق المرافق له بحثوا في مقر مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفدرالي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية تحديات القطاع المالي ودور المصرف المركزي في إدارة الاستقرار المالي وتحديات ارتفاع المخاطر المصرفية في ظل المتغيرات والتحول الالكتروني.

وأشار المصرف إلى أن الزيارة جاءت بموجب دعوة من مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفدرالي.