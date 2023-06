العنوان-طرابلس أعلنت حكومة الوحدة، اليوم الخميس، عن شروعها في صرف قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة للمستحقين في بلدية الماية. وباشر فرع مصرف الادخار والتنمية جنزور صرف صكوك الدفعة الأولى من المستحقين الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائم البلدية من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة. وأكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في…

