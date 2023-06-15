محافظ مصرف ليبيا المركزي يقدم للمجلس الرئاسي إحاطة حول لقاءاته مع صندوق النقد الدولي

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس موسى الكوني، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد الصديق الكبير.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الصديق الكبير، قدم إحاطة للمجلس حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد.

وتم خلال اللقاء، متابعة الإنفاق العام وأهمية تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير بالخصوص.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي عقد أمس الأربعاء اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لمناقشة الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي تمت برعاية مصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة ديوان المحاسبة ووزراء النفط والاقتصاد والعمل والمالية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات العملية للأخذ بنتائج تلك المشاورات وتشكيل فريق عمل مشترك من قطاعات الدولة المختلفة ومؤسساتها لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

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