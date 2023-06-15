الكوني يلتقي وفدًا من نساء الجنوب لمناقشة دور المرأة في المنطقة

الوطن| رصد

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس وفد من نساء الجنوب بحضور كل من مدير فرع ديوان المجلس الرئاسي المنطقة الجنوبية بن عيسى الصديق، وعضو المجلس الدولة فاطمة طلويح، ووزير الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المنتهية حورية الطرمان لمناقشة دور المرأة في الجنوب.

حيث أشاد الوفد بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل النائب، وأكدن على ضرورة دعم المرأة في الجنوب حتى تتبوأ مكانتها الاجتماعية داخل وطنها، وأوضحن بأن لهن القدرة على تولي المناصب القيادية لتمثيل ليبيا في الداخل والخارج.

وأعرب الوفد بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بوصوله مراحل متقدمة، وطالبنا أن يكون للمرأة دور فيه للمساهمة فيإنجاحه.

بدوره أثنى الكوني على دور المرأة الجنوبية الفاعل في عديد المجالات، وأكد ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة تساهم في إعمارهوتنميته بتوحيد جهودهن، لقدرتهن على القيادة في جميع المجالات.

وأوضح أن تحملهن مشاق السفر للمطالبة بحقوقهن يؤكد جلياً قدرتهن على تقديم الأفضل، وأنهن بحاجة للدفع بهن إلى الأمام لتحقيقطموحاتهن.

وأقترح عليهن التنسيق لعقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

بدورها أثنت الدكتورة حورية الطرمان على أن المرأة في الجنوب ترغب في رفع كفاءتها في العديد من المجالات، وأكدت استمرارها في دعم المرأة بمناطق ليبيا حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها خدمة لوطنها.