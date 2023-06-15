الهنقاري: الرئيس الدبيبة يبجل الشعب ويكره العبيد

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يقدر الشعب الليبي ويكره العبيد، على حد قوله.

جاء ذلك خلال مشاركة الهنقاري، عبر حسابه على “فيسبوك” صورة للدبيبة خلال تفقد عددا من مراكز الامتحانات طرابلس المركز.

وعلق الهنقاري، على الصورة قائلا:” إن هذا المشهد لرئيس دولة يبجل الشعب ولكن يكره العبيد، التي تعشق من يجلدهم ويتنمر عليهم ويرفع رائه وانفه عليهم.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفقة مدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود” ومراقب تعليم طرابلس المركز، تفقدا لعدد من مراكز الامتحانات بالبلدية.

استمع الدبيبة، خلال جولته، لملاحظات الطلبة بشأن الأسئلة والظروف العامة لسير الامتحانات، مشدداً على أهمية التركيز على الأسئلة وتجنب الغش.

من جانبه، أكد مدير المركز الوطني للامتحانات على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بزيادة الوقت المحدد للمواد الأساسية وإعداد جدول الامتحانات بطريقة توفر أيام راحة بين الامتحانات، منوهاً إلى أن منظومة الإمتحانات قادرة على ضبط عمليات الغش وإيقاف الطلبة والمراقبين في حال التثبت من حدوث أي حالات.

وتقدم الدبيبة بالشكر للعاملين كافة بالمركز الوطني للامتحانات واللجان الامتحانية في كل مناطق ليبيا على جهودهم المبذولة بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الهام، بحسب بيان مكتبه الإعلامي.