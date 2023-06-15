انتخاب مجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي

انتخب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية مجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي.

وجرت عملية الاقتراع في العاصمة طرابلس بإشراف لجنة من الهيئة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

وأسفرت عملية الاقتراع عن انتخاب د. عبدالمجيد خليفة الكوت رئيسا لمجلس الإدارة، د. على رمضان أبوبكر نائب للرئيس، د. جمال علي سالم الأمين العام للجمعية، د. عبدالمنعم منصور الحر أمين الصندوق، د. زهرة تيبار عضو مجلس الإدارة، د. عبدالكريم مسعود إدبيش عضو مجلس الإدارة، د. جمال محمد الشعاب عضو مجلس الإدارة، د. فتحي محمد أميمة عضو مجلس إدارة، د. أبو القاسم أحمد بوهدمة عضو مجلس الإدارة.

وتم انتخاب د. حامد عبد الله الحضيري رئيسا للجمعية العمومية، د. عبد السلام بشير لضفر نائب لرئيس الجمعية العمومية، د. زينب محمد السائح مقرر الجمعية العمومية.