المشري يلتقي منسقي التكتلات السياسية المهتمين بالشأن السياسي الليبي

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس، عددٍ من منسقي التكتلات السياسية التي تُمثل طيفًا كبيرًا من المهتمين بالشأن السياسي الليبي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، تناول مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6).

وأضاف أن منسقي التكتلات أشادوا بعمل اللجنة، والخطوات المبذولة من قبل المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية، مباركين مجهودات اللجنة المشتركة والمجلسين لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة في أقرب الآجال. (وال)

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