ملفات عالقة على طاولة الحكومة بشأن الجيش على رأسها التقاعد العسكري

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية.

جاء ذلك في اجتماع، الخميس، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” بحضور مسؤولين عسكريين ومديرين بوزارة الدفاع. بحث ملف التقاعد العسكري للجيش الليبي.

بينما استعرضت الإدارة العامة للحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، الصعوبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ التقاعد لمنتسبي المؤسسة العسكرية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان العامة.

وتعمل إدارة الحسابات العسكرية منذ فترة على تسوية ملف تقاعد الجيش، وفق مرتبات الجدول الموحد، مع تأخر تسوية الديون بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

وفي السياق نفسه، أشار الدبيبة، خلال لقائه رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، إلى ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع أبناء المؤسسة العسكرية.

وأصدر الدبيبة تعليماته باستمرار صرف التسويات اللازمة مع وزارة المالية وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد، وتنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية.

