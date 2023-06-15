“المنفي” يناقش تعزيز قدرات وبرامج الكليات العسكرية الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية اللواء الركن دكتور علي عبدالجليل، ومدير كلية الحرب العليا المكلف العميد الركن محمد كعبار، ومدير كلية الدفاع الوطني العميد الركن دكتور محمد الديب، ومدير كلية القيادة والأركان العميد طيار ركن نوري مغيدر.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول مناقشة مشاريع تعزيز القدرات وبرامج الكليات، مما يساهم في رفع الأداء الأكاديمي والميداني للضباط والعسكريين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية العالية في دعم القرار الأمني والعسكري، وسُبل تذليل الصعاب لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وحث المنفي، الحاضرين التأكيد على مواكبة التطور العلمي وتبني أحدث وسائل التعليم لتأسيس جيش ليبي قوي يحافظ على سيادة البلاد، ويواجه كافة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس أو العبث باستقرار البلاد.

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