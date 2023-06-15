المنفي: لابد من رفع القدرات العسكرية الدفاعية لردع العابثين باستقرار ليبيا

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية علي عبدالجليل، ومدير كلية الحرب العليا المكلف محمد كعبار، ومدير كلية الدفاع الوطني محمد الديب، ومدير كلية القيادة والأركان نوري مغيدر.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء تناول مناقشة مشاريع تعزيز القدرات وبرامج الكليات، مما يساهم في رفع الأداء الأكاديمي والميداني للضباط والعسكريين.

وأكد المنفي، أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية العالية في دعم القرار الأمني والعسكري، وسُبل تذليل الصعاب لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وحث المنفي، الحاضرين التأكيد على مواكبة التطور العلمي وتبني أحدث وسائل التعليم لتأسيس جيش ليبي قوي يحافظ على سيادة البلاد، ويواجه كافة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة، وصولًا إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس أو العبث باستقرار البلاد.