صالح يبحث مع أعيان مصراتة ملف الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس عضوي مجلس الدولة بلقاسم قزيط وعلي بوستة ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية محمد بوزقية وعدد من ممثلي البنيان المرصوص وعدد من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

وبين الناطق باسم مجلس الدولة عبد الله بليحق أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وخاصة تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات، كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي.