طرابلس| اجتماع لبحث دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين

طرابلس 15 يونيو 2023 (وال)- عقد ظهر اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس، اجتماعًا ضم رئيس الوزراء – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لدعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمة للوطن.

هذا وتم خلال الاجتماع تقديم الإدارة العامة للحسابات العسكرية، عرضًا ضوئيًا بشأن الصعوبات والمشاكل التي تُواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد، بإعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006 م.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، من حيث الأسعار والأعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان العامة.

وكان قد حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعددٍ من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال