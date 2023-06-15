رئيسا روسيا والجزائر يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جلسة محادثات بحثا خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين وتشاورا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الجزائري في مؤتمر صحفي مشترك نظيره الروسي على توافق للرؤى تجاه الملفات التي تم تناولها خلال المحادثات بين الطرفين”. مشيرا إلى “قضية الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية”، وإزاء “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عما يجري في ليبيا”.

وقال تبون: “متفقان فيما يتعلق بالملف الليبي.. نظرتنا واحدة.. وهو أن ليبيا صديقة لروسيا وشقيقة وصديقة للجزائر”، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاستقرار في دولة ليبيا.

من جهته قال بوتين، إنه “ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

ووقع الرئيسان عقب المحادثات على سلسلة من الاتفاقيات وإعلان نوايا بشأن “تعميق الشراكة الاستراتيجية” بين موسكو والجزائر.

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