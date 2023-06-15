سلطنة المسماري: تشكيل الحكومة المصغرة شرط أساسي لإجراء الانتخابات

قالت سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب، إن تشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي لوّح بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كان مرهونًا بإخفاق لجنة “6+6” وهذا لم يحدث.

وأضافت المسماري، في تصريحات صحفية، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على قوانين الانتخابات، ورحبا بأي توافق داخل لجنة “6+6″.

وتابعت:” من توصيات لجنة “6+6” وجود حكومة مصغرة لتنفيذ القوانين، وهذا شرط أساسي لإجراء الانتخابات.

وأكدت أن قوانين الانتخابات جاهزة، ولا يوجد تأخير في إرسالها لمفوضية الانتخابات، ولكن لابد من تشكيل حكومة مُصغرة أولاً.

ولفتت إلى أن شرط تشكيل الحكومة المُصغرة، هو أساس الانتخابات، وعلى باتيلي والمجتمع الدولي الدفع في هذا الاتجاه، إذا كانا يُريدان إجراء الانتخابات.

وشددت على أن باتيلي يعبث بمصير ليبيا والذهاب في اتجاه تأزيم الواقع، ولا يبحث عن حل، وليس من حقه أن يقرر مصير ليبيا.