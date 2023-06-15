المشري: منسقو التكتلات السياسية أشادوا بدورنا في إنهاء المراحل الانتقالية

التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الخميس، عددا من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفا كبيرا من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، في مقر المجلس بطرابلس، على حد تعبير بيان مجلس الدولة.

وتناول اللقاء مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6)، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الدولة.

أشاد منسقو التكتلات بعمل اللجنة، والخطوات المبذولة من قبل المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب البيان الصادر.

كما بارك منسقو التكتلات السياسية، مجهودات اللجنة المشتركة والمجلسين لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة في أقرب الآجال، على حد زعم البيان الصادر.