وزيرة الثقافة تفتتح فرعا لمركز البحوث والدراسات الإفريقية في الخمس

افتتحت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، فرعًا جديدًا لمركز البحوث والدراسات الإفريقية في مدينة الخمس.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن وزيرة الثقافة اطلعت على الأقسام المختلفة للمركز، والخطط التنفيذية للنهوض بالعمل البحثي وتعزيز دوره الريادي في صناعة القرار.

وأعربت الوزيرة عن حرصها على تسهيل الإجراءات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الوطني العلمي والاستراتيجي والثقافي.

وأكدت الوزيرة أن إقامة هذا الصرح يوفر المناخ المناسب للباحثين والمختصين لتقديم نتاجهم العلمي بما يعود بالنفع على المستوى الوطني والإقليمي والإفريقي.