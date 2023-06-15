بليحق: المستشار عقيلة صالح يبحث مع وفدا زائر ملفي الانتخابات و المصالحة الوطنية

القبة 15 يونيو 2023 (وال) – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عضوي مجلس الدولة السادة بلقاسم قزيط و علي بوستة، و وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية السيد محمد بوزقية، وعدد من ممثلي البنيان المرصوص وعدد من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مدينة القبة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات.

كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي. (وال – القبة) هــ ع

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