الدبيبة وشكشك يبحثان تنظيم ملف الإعاشة للعسكريين 

عقد ظهر اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

وقدمت الإدارة العامة للحسابات العسكرية، عرضا ضوئيا بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

واتفق المجتمعون، على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لهذا الوطن، وضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان، بحسب بيان الدبيبة.