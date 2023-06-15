ليبيا الان

بليحق: عقيلة ناقش مع «وفد سياسي» عدم إقصاء أي طرف من الانتخابات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس، عضوي مجلس الدولة “بلقاسم قزيط وعلي بوستة ” ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية “محمد بوزقية” وعدداً من ممثلي «البنيان المرصوص» وعدداً من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات، وفقا لعبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي.

كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي، بحسب عبدالله بليحق.

الوسوم

البنيان المرصوص تطورات الأوضاع السياسية والانتخابات عقيلة وفد من مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

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