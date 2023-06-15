وزارة الداخلية: إغلاق كسارات ومحاجر بمنطقة رأس اللفع

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إغلاق عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه قام بعمليات إغلاق الكسارات والمحاجر اليوم الخميس دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن دوريات الإدارة أغلقت اليوميين الماضيين عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة الرابطة وسوق الخميس امسيحل بناء على تعليمات النائب العام بوقف وإقفال العديد من المحاجر والكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين إثبات إجراءاتهم.