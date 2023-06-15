انتشار سمكة القرش في الشواطئ الليبية هل يشكل خطرا على المصطافين؟

العنوان-بنغازي

قال حمزة الجالي أحد أشهر صيادي الأسماك بالمنطقة الوسطى أن انتشار سمكة القرش في الشواطئ الليبية خلال هذه الفترة أمر طبيعي ولا يشكل خطرا على المصطافين.

وأوضح الجالي أن سمكة القرش تنتشر بكثرة وفي كل عام خلال موسم التزاوج من منتصف شهر إبريل وحتى نهاية يوليو، لافتا إلى أنها تنتشر بكثرة في شواطئ العقيلة ورأس لانوف و البريقة.

وأضاف الجالي، أن من أشهر أنواع سمكة القرش المنشرة في الشواطئ الليبية هي كلب البحر و المحراث و الزرقاية.

وأكد الجالي أن الأنواع المتواجدة في الشواطئ الليبية تكاد لا تشكل خطرا على المصطافين، ولعل سبب تداول أخبارها بكثرة خلال هذا العام ربما يكون ناتجا عن الحادثة المؤسفة التي حدثت في أحد شواطئ مصر.