شكشك يتابع صعوبات تنفيذ “التقاعد العسكري”

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير دفاعها عبدالحميد الدبيبة.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان أن الاجتماع اليوم الخميس حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديرو الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، ومكتب الشؤون القانونية بالديوان، ومديرو إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

واستعرضت الإدارة العامة للحسابات العسكرية، في عرض مرئي الصعوبات التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، بناء على مرتبات الجدول الموحد، باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ عام 2006، وفق البيان.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان.