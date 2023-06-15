بنغازي| جلسة لعرض مخرجات عمل الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا

بنغازي 15 يونيو 2023 (وال)- عقد بقاعة جامعة السلام الدولية ببلدية بنغازي الخميس، جلسة حوارية بشأن “مخرجات عمل الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا”، بحضور مشايخ وأعيان ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين.

افتتحت الجلسة بعرض توضيحي حول كيفية تأسيس الهيئة واجتماعات والأعمال الذي قدمتها وما تم تنفيذه من أعمال، ومناقشة كافة البنود التي وضعت في مؤتمر رأس لا نوف، من أجل توحيد كافة المؤسسات لإيجاد سلطة تشريعية واحدة بكل شفافية وموضوعية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا مفتاح العبيدي، إنه تم عرض كافة مخرجات طيلة ستة أشهر الماضية، ومخرجات مؤتمر رأس لا نوف. (وال) ر ع/ ر ت

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