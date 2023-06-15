| المنفي يوجه بمواكبة التطور العلمي لتأسيس جيش ليبي قوي

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2023/06/15 على الساعة 22:39

: أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أهمية المؤسسات التعليمية العسكرية العالية في دعم القرار الأمني، وسُبل تذليل الصعاب لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية، اللواء ركن علي عبدالجليل، ومدير كلية الحرب العليا المكلف، العميد ركن محمد كعبار، ومدير كلية الدفاع الوطني، العميد ركن دكتور محمد الديب، ومدير كلية القيادة والأركان، العميد طيار ركن نوري مغيدر، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتطرق لقاء المنفي، اليوم الخميس، إلى بحث مشاريع تعزيز القدرات وبرامج الكليات، بقصد رفع الأداء الأكاديمي والميداني للضباط والعسكريين. وحث الحاضرين على “مواكبة التطور العلمي، لتأسيس جيش ليبي قوي يحافظ على سيادة البلاد”، ويواجه التحديات العسكرية والأمنية المختلفة، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس، أو العبث باستقرار البلاد.