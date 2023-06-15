رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من مصراتة تطورات الأوضاع السياسية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس عضوي مجلس الدولة بلقاسم قزيط وعلي بوستة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية المكلفة محمد بوزقية، وعدد من ممثلي البنيان المرصوص وعدد من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات.

كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي.

وكان عقيلة صالح، انتقد توافقات لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد قوانين في اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، مشيراً إلى أن بها مواد تعطل العملية الانتخابية.

وبدأ مجلس النواب في مناقشة توافقات لجنة 6+6 في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي، إلا أنه تم تأجيل المناقشات لحين استلام مسودة القوانين بشكل رسمي من اللجنة.

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