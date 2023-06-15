“الزادمة” يجري زيارة لفريق المتطوعين المسؤولين عن صيانة طريق ودان – أبو قرين

الوطن|رصد

زار نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، فريق شباب العمل التطوعي الذين يقومون بصيانة الطريق الرابط بين مدينتي ودان- أبو قرين، والتي تستهدف إزالة الرمال المتراكمة وترميم الحفر التي تسببت في العديد من الكوارت والحوادث المرورية راح ضحيتها مواطنين أبرياء.

وحيّا الزادمة كافة الشباب المشاركين في هذه الحملة التطوعية ومجهوداتهم الذاتية مقدراً روح الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض المعطاءة، مؤكداً وقوفه ومساندته لما يقومون به من أعمال تطوعية لخدمة وطنهم ومدنهم.

من جهتهم، قدم شباب العمل التطوعي شكرهم وتقديرهم البالغين لنائب رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة تجاههم والرفع من معنوياتهم في ظل غياب تام للمسؤولين، وعبروا خلال استقبالهم له عن مواصلتهم لهذه الحملة التطوعية واستمرارها في مختلف المناطق بالجنوب من أجل ترميم وصيانة كافة الطرق المتهالكة.