القبض على سجناء قاموا بالهروب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “قسم التحريات العامة” من القبض على أربعة سجناء قاموا بالهروب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الفترة الماضية .

وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن سجناء قاموا بالهروب من السجن في الفترة الماضية .

وحسب المعلومات الواردة التي تحدد مكان تواجدهم وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية #عقيدأشرفالشلطامي تعليماته بالتأكيد على المعلومات الواردة وضبط الأشخاص سالفي الذكر .

وبالفعل تم إنتقال أعضاء التحريات إلى اماكن تواجد الأشخاص الفارين من السجن وتم التأكيد على صحة المعلومات وضبطهم جميعا وهم أربعة أشخاص الأول يُدعى ع.م.ح من مواليد 1996 والثاني يُدعى س.ص.ع من مواليد 1989 والثالث يُدعى أ.خ.س من مواايد 1979 والرابع يُدعى م.ب.ش من مواليد 1995 .

وتم إحالتهم لمؤسسة الإصلاح والتأهيل .