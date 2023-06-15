ضبط تشكيل عصـابي يمتـهن جلب المخـدرات من نيجيريا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن تمكن أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاث أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون جلب المواد المخدرة نوع كوكايين من دولة نيجيريا ؛ حيث تم ضبطهم وبحوزتهم ما يقارب 3 كيلو جرام من مخدر الكوكايين.

الجدير بالذكر بأن أحد أفراد هذا التشكيل تم ضبطه وهو يحوز بداخل معدته كمية تقدر بنصف كيلو جرام من الكمية المضبوطة من مخدر الكوكايين الخام ؛ وتم إبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن لإجراء عملية جراحية لإستخراج هذه المواد من معدته.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم واحيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.