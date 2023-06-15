القبض على شخصين متلبسين بسرقة اسلاك كهرباء داخل منتزه

أعلنت مديرية أمن جنزور، اليوم الخميس عن تمكن تحري مركز شرطة السراج بالتعاون مع دوريات الشرطة التابعة للمرور و التراخيص من ضبط شخصين الأول تونسي الجنسية و الآخر إفريقي حيث قاموا بسرقة أسلاك الكهرباء داخل منتزه الغيران .

و بإفادة أحد المواطنين قد حضر إلى دورية الشرطة التابعة إلى الإدارة العامة للمرور و التراخيص و أفادهم بوجود أشخاص يقومون بقطع أسلاك الكهرباء النحاسية و كابل طويل و عندها تم تبليغ رئيس التحري و القبض عليهم.

و تم ضبطهم بالتعاون مع الدوريات و هما الان موجودين داخل المركز و سيتم إحالتهم إلى النيابة.