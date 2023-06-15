وفد من مجلس الدولة يزور مصلحة الأحوال المدنية

زار وفد مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الخميس، إلى رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، بحضور رئيس المصلحة لواء طارق حمودة الثمن، وذلك لحلحلة بعض العراقيل والمواضيع ذات الأهمية، وفقا لبيان مصلحة الأحوال المدنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصلحة الأحوال المدنية وكافة المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية.

وبحسب بيان مصلحة الأحوال المدنية، أبدى الوفد استعداده في المساهمة لإنجاح الدور التي تقوم به المصلحة في لإنجاح العملية الانتخابية والمحافظة على النسيج الاجتماعي.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة ممتازة لفتح آفاق التعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس الأعلى للدولة، على حد تعبير بيان مصلحة الأحوال المدنية.