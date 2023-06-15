وفد من نساء الجنوب لـ«الكوني»: لابد من دعمنا حتى نتبوأ مكانتنا الاجتماعية

التقى موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، وفدا من نساء الجنوب بحضور كل من مدير فرع ديوان المجلس الرئاسي المنطقة الجنوبية بن عيسى الصديق، عضو المجلس الأعلى للدولة فاطمة طلويح، وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمان.

وأشاد الوفد، بالدعم الذي تحظى به المرأة من قبل الكوني، وأكدنا على ضرورة دعم المرأة في الجنوب حتى تتبوأ مكانتها الاجتماعية داخل وطنها، وأوضحن بأن لهن القدرة على تولي المناصب القيادية لتمثيل ليبيا في الداخل والخارج، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه، إن الوفد أشاد بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي بوصوله مراحل متقدمة، وطالبنا أن يكون للمرأة دور فيه للمساهمة في إنجاحه.

بدوره، أثنى الكوني، على دور المرأة الجنوبية الفاعل في عديد المجالات، وأكد ثقته في قدرة نساء الجنوب على إحداث نقلة تساهم في إعماره وتنميته بتوحيد جهودهن، لقدرتهن على القيادة في جميع المجالات.

وأكد أن الوفد تحمل مشاق السفر للمطالبة بحقوقه يؤكد جلياً قدرة النساء على تقديم الأفضل، وأنهن بحاجة للدفع بهن إلى الأمام لتحقيق طموحاتهن.

واقترح الكوني، عليهن التنسيق لعقد ملتقى شامل لنساء وشباب الجنوب لاستعراض استراتيجياتهم التي تهدف لدعم الجنوب والخروج بتوصيات تخدم المرأة، وتمكنها من إثبات قدرتها على القيادة في جميع المجالات.

وبدورها، أثنت حورية الطرمان، على المرأة في الجنوب لرغبتها رفع كفاءتها في عديد المجالات، وأكدت استمرار الوزارة في دعم المرأة بمناطق ليبيا حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها خدمة لوطنها.