سفير ليبيا الجديد خلال تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي: المنفي يبلغكم تحياته

قدم السفير مهند سعيد يونس، أوراق اعتماده، إلى رئيس جمهورية إيطاليا، سفيرا ومفوضاً فوق العادة لدولة ليبيا لدى الجمهورية الإيطالية، وذلك بقصر الكويرينالى بالعاصمة روما، وفقا لبيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

ونقل السفير، تحيات رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس الإيطالي تحياته إلى رئيسي الوزراء والمجلس الرئاسي، متمنياً التوفيق للسفير الجديد في مهام عمله، وذلك لما تمثله هذه الخطوة من أهمية للروابط التاريخية والعلاقات بين البلدين.

من جهته أعرب، عن اعتزازه بتمثيل دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا وحرصه على تطوير العمل المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.