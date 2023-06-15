| الكبير يقدم إحاطة للمنفي والكوني حول لقاءاته مع صندوق النقد الدولي

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2023/06/16 على الساعة 01:10

: قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس موسى الكوني، حول لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، وتقارير الصندوق حول أداء المصرف المركزي في إدارة الأمور المالية للبلاد، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وتطرق لقاء المنفي والكوني مع الكبير إلى متابعة الإنفاق العام، وأهمية تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح عن المصروفات الحكومية، وإصدار تقارير بالخصوص.

وأول أمس الثلاثاء، أكد صندوق النقد الدُّوَليّ حاجة ليبيا بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

ودعا صندوق النقد الدُّوَليّ إلى إستراتيجية اقتصادية معلنة في ليبيا، تهدف إلى استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد والابتعاد عن سياسات حِقْبَة القذافي، التي كانت تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد والشفافية على مستوى الحكومة. وأضاف الصندوق، عبر بيان، أن نجاح الإصلاحات يكمن في الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.